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Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе вручит государственные награды, а также проведет заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. О планах президента сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Также журналист рассказал, что на неделе у главы государства запланировано совещание с членами правительства и Советом безопасности РФ. Кроме того, в графике Путина не исключена региональная поездка, однако подробностей Зарубин не привел.

До этого президент России сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно». Путин рассказал, что его жизнь наполнена бесконечным числом различных событий и мероприятий.

Также российский лидер признался, что во время общения с близкими людьми старается делать вид, что все нормально. Однако в эти моменты он знает, что ему будут поступать звонки. Путин подчеркнул, что всегда должен держать руку на пульсе и, если потребуется, оперативно отреагировать на то или иное событие.

Ранее стало известно содержимое холодильника Путина.

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