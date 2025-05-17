В Кремле отказались комментировать содержание стамбульских переговоров

Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня в зоне конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что стороны в ходе переговоров в Стамбуле договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Что именно будет в российском перечне, анонсировано пока не будет, переговоры идут и должны идти в закрытом режиме, подчеркнул Песков.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» беседы. Он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились произвести обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее стали известны требования, выдвинутые Россией на переговорах в Стамбуле.