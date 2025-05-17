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Марочко заявил, что ВСУ нарастили удары по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле

Аналитик Марочко: ВСУ на фоне переговоров в Стамбуле нарастили удары по ЛНР
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Violeta Santos Moura/Reuters

Украинская армия на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле увеличила интенсивность ударов по территории ЛНР. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

В таком контексте, как отмечал ранее Марочко, вооруженные силы России продолжают формировать полосу безопасности в приграничье Сумской области Украины.

По его словам, ситуация в данном регионе «развивается динамично». Эксперт отметил, что российские войска там «не сидят на месте».

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся без достижения соглашения о прекращении огня.

Единственным существенным результатом встречи стала договоренность об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, стороны условились представить каждая свое видение прекращения огня, а Украина предложила провести встречу на уровне президентов — российская делегация приняла этот запрос «к сведению». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о серьезных проблемах у Зеленского после переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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