В США заявили о достижении целей РФ и Украины на переговорах в Стамбуле

Подполковник Дэвис: РФ и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

Россия и Украина достигли своих целей в ходе прямых переговоров, прошедших в Стамбуле. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Обе стороны добились того, чего хотели, за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, <…> которая не получила того, чего хотела», — сказал отставной подполковник.

Дэвис добавил, что Россия во время встречи показала твердость своей позиции по вопросу конфликта, а также приверженность условиям его урегулирования.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговорного процесса обсуждалась возможная встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также глава ведомства отметил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Ранее член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен.