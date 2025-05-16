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Киев отчитался перед США о результатах переговоров в Стамбуле

МИД Украины: Киев сообщил США результаты переговоров в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина направила США информацию об итогах переговоров в Стамбуле, заявил представитель МИД страны Георгий Тихий. Об этом он сообщил на брифинге после встречи делегаций РФ и Украины, первых за три года, передает РИА Новости.

Переговоры прошли под председательством турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана и завершились в 15:20 мск, продлившись около двух часов.

«Украинская сторона уже проинформировала американских партнеров о результатах», — подчеркнул Тихий.

После завершения переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию на переговорах в Стамбуле, отказался комментировать дальнейшие шаги в ходе диалога.

Ранее Мединский заявил, что рано или поздно русские «всегда приходят за своим».

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Переговоры в Стамбуле
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