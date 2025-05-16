МИД Турции сообщил о продолжении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

ТАСС: делегации РФ и Украины продолжают переговоры в Стамбуле в присутствии Фидана

Делегации России и Украины продолжают переговоры в Стамбуле в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

Таким образом, переговоры продолжаются уже свыше полутора часов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня главным вопросом для Украины на переговорах с РФ.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава офиса Зеленского сравнил переговоры в Стамбуле с переговорами 2022 года.