Стало известно, что Россия выступает против присутствия США на переговорах с Украиной

Интерфакс: РФ против присутствия США на прямых переговорах с Украиной

Россия выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов на прямых переговорах РФ и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Российская делегация против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ-Украина», — говорится в Telegram-канале издания.

16 мая государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где 16 мая ожидаются переговоры российской и украинской делегаций.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.