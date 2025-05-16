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Данные о времени прибытия делегации РФ на переговоры с Украиной пока отсутствуют

РИА: данные о времени прибытия делегации РФ на переговоры в Турции не поступали
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Umit Bektas/Reuters

Никаких данных о том, во сколько делегация РФ прибудет на место проведения переговоров с Украиной в Турции, пока не поступало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пока информации об их (российских переговорщиков. — «Газета.Ru») выезде нет», — сказал источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

16 мая в турецком городе Стамбуле должны пройти две трехсторонние встречи. В 10:45 мск здесь стартовали переговоры между представителями Украины, Турции и Вашингтона. На 12:30 запланировано начало переговоров между делегациями от Москвы, Киева и Анкары.

Ожидается, что российско-украинская встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегацию РФ возглавит помощник президента страны Владимир Мединский, а делегацию Украины — министр обороны государства Рустем Умеров. Анкару, в свою очередь, будет представлять министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung не исключила, что Киев может попытаться сорвать переговоры с Москвой. Предлогом для этого может послужить назначение Мединского главой российской делегации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.

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Переговоры в Стамбуле
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