В МИД заявили, что поведение Украины на переговорах невозможно спрогнозировать

Мирошник: РФ не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева перед переговорами

Россия сделала все для организации переговоров с Украиной, однако Москва не может отвечать за непрогнозируемое поведение Киева. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров.

Ранее Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.