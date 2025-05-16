Премьер Малайзии заявил, что попадет в неприятности из-за ответа на загадку Путина

После ответа на загадку президента РФ Владимира Путина премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим забеспокоился о своем семейном благополучии. Инцидент произошел во время лекции в МГИМО, передает РИА Новости.

Путин спросил Ибрагима, для кого, по его мнению, был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля. Малайзийский премьер решил, что это трон для второй жены царя. Глава России отметил, что это «ответ настоящего мусульманина», но место предназначалось для царицы-матери.

Премьер добавил, что когда они шли на пресс-конференцию, Путин спросил его, может ли он рассказать эту историю. Политик согласился, но запереживал о реакции супруги.

«И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности», — сказал Ибрагим, отметив, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения, хоть это и разрешено.

Ибрагим указал, что у него только одна жена.

14 мая премьер Малайзии рассказал, что обсудил с Путиным решение ИКАО по крушению MH17.

Ранее Путин анонсировал открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией.