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В Госдуме предложили подготовить проект о закрытии НАТО

Депутат Чепа сообщил о необходимости подготовить проект о закрытии НАТО
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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо подготовить проект о закрытии Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру», комментируя возможное восстановление работы Совета Россия — НАТО.

«Самым хорошим вариантом сотрудничества России и НАТО была бы совместная подготовка проекта по закрытию этой организации», — отметил он.

Такой шаг позволил бы не только сэкономить деньги, но и обеспечил бы большую безопасность, подчеркнул Чепа.

Также парламентарий обратил внимание на необходимость окончательно решить вопрос по членству Украины в НАТО — исключить возможность ее вступления в этот альянс.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США решили дополнить свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. По данным журналистов, американские власти включили в соответствующий план пункт о возобновлении переговоров по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Он являлся главной структурой по развитию сотрудничества и координации военно-политических действий между РФ и странами — членами Североатлантического альянса. В 2022 году, после начала специальной операции на Украине, данная структура фактически прекратила свою работу.

Ранее в Германии спрогнозировали распад НАТО из-за Трампа.

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