Зеленский оценил успехи российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, что армия России наступает по всем направлениям. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он отметил, что главным направлением для Вооруженных сил РФ является Сумское. Зеленский утверждает, что на данном направлении наступают 67 тысяч российских военных.

Зеленский также заявил, что если бы встретился на переговорах в Турции с российским президентом Владимиром Путиным, то они бы договорились о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Зеленский высказался о прямых переговорах Украины и России.