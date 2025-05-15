Точной информации о переносе переговоров РФ и Украины пока нет

РИА: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле на 16 мая пока нет

Точных сведений о вероятности переноса переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле на 16 мая на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

До этого ТАСС со ссылкой на источники писал, что время начала переговоров в Стамбуле до сих пор не определено, есть вероятность переноса мирного процесса на пятницу, 16 мая.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Мединский заявил о готовности России к компромиссам на переговорах с Украиной.