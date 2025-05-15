Зеленский рассказал, обсуждал ли с Трампом переговоры в Стамбуле

Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре ответил на вопрос, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом предстоящие в Стамбуле российско-украинские переговоры. Трансляция велась в эфире украинских телеканалов.

По словам Зеленского, беседы на соответствующую тему у него с Трампом не было.

Также Зеленский отметил, что украинская делегация в ходе пребывания в Стамбуле проведет встречи также с представителями Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским.