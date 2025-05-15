Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле в пятницу

Зеленский: украинская делегация будет в Стамбуле в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что группа, которую от отправляет в Стамбул для переговоров с российской стороной, будет там и в пятницу, 16 мая. Его слова передает РИА Новости.

«Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, в пятницу будет там», — заявил он.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией.