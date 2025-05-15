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Генсек НАТО заявил о стремлении США установить мир на Украине

Рютте: США во главе с Трампом сосредоточены на достижении мира на Украине
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Global Look Press

Соединенные Штаты, включая президента Дональда Трампа и его команду, сосредоточены на достижении мира в конфликте на Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марко Рубио, слова которого передает РИА Новости.

Генеральный секретарь альянса выразил благодарность американцам за сосредоточение на мирном соглашении.

«Президент и вся его внешнеполитическая команда, включая Марко Рубио, – на том, как установить мир на Украине», — сказал Рютте в ходе неформального заседания глав МИД стран НАТО в Турции.

По данным Reuters, Марко Рубио вошел в состав американской делегации для переговоров в Стамбуле 15 мая. Вместе с ним участие в разговоре от США примет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

В свою очередь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп принимать личное участие в переговорах не будут. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, у Путина на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

Ранее Трамп заявил, что Киев забрал у США сотни миллиардов долларов, «как конфету у ребенка».

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Переговоры о мире на Украине
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