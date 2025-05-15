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Главы МИД Веймарского треугольника провели беседу перед переговорами в Турции

Главы МИД Веймарского треугольника обсудили подготовку Украины к встрече с РФ
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Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine/Reuters

Министры иностранных дел стран — членов Веймарского треугольника (Польша, Германия и Франция) провели беседу с участием Украины, обсудив ее подготовку к переговорам с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства.

Из сообщения следует, что переговоры прошли на полях неформального саммита глав МИД государств — членов НАТО. Мероприятие проходит в турецком городе Анталья.

«В ходе беседы обсуждалась подготовка украинской стороны к встрече с российской делегацией и были подведены итоги усилий, предпринятых до сих пор для достижения прочного и справедливого мира», — добавили в ведомстве.

15 мая в турецком городе Стамбуле должны состояться прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять страну на предстоящей встрече. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский, который руководил работой российских переговорщиков во время встреч в Стамбуле в 2022 году.

Также в делегацию вошли заместители министра иностранных дел и главы военного ведомства Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Владимир Путин в списке переговорщиков не значится, из-за чего советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк назвал запланированную встречу бессмысленной.

Ранее в МИД РФ рассказали о настрое Москвы перед переговорами с Киевом.

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