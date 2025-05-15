Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опозорился после того, как выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что провал Мерца стал позором, когда глава США Дональд Трамп лишил канцлера Германии и его европейских коллег своей поддержки. Мерц недавно грозил России атаками на Крымский мост немецкими ракетами Taurus, совершенно не принимая в расчет возможную реакцию ядерной державы.

Однако, предполагает издание, канцлеру, видимо, указали, что ФРГ проиграет в прямом столкновении с Россией, и поэтому Мерц вынужден отступать.

13 мая Мерц заявил, что Европа расширит санкции против России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине.

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Европы по прекращению огня на Украине.