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В Германии указали на сложное положение Мерца после выдвижения ультиматума Путину

Berliner Zeitung: Мерц опозорился после ультиматума Путину
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Friedrich Merz/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опозорился после того, как выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что провал Мерца стал позором, когда глава США Дональд Трамп лишил канцлера Германии и его европейских коллег своей поддержки. Мерц недавно грозил России атаками на Крымский мост немецкими ракетами Taurus, совершенно не принимая в расчет возможную реакцию ядерной державы.

Однако, предполагает издание, канцлеру, видимо, указали, что ФРГ проиграет в прямом столкновении с Россией, и поэтому Мерц вынужден отступать.

13 мая Мерц заявил, что Европа расширит санкции против России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине.

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Европы по прекращению огня на Украине.

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