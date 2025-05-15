В итальянский парламент проникло «привидение»

Итальянского депутата левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи выгнали из парламента за костюм привидения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из парламента.

На кадрах видно, что Маджи вошел в зал парламента с простыней с прорезями на голове во время выступления премьер-министра Джорджи Мелони — она отвечала на вопрос парламентариев. Маджи заявил, что таким образом протестует против политики властей насчет предстоящего 8-9 июня референдума по пяти вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.

Маджи был принудительно выведен из зала, пока Мелони снимала его на телефон, улыбаясь.

До этого в ходе встречи Джорджи Мелони и Дональда Трампа в Овальном кабинете возникла неловкая ситуация, связанная с синхронным переводом.

После того как итальянский премьер ответила на вопрос журналиста по-итальянски, Трамп попросил переводчика озвучить ответ на английском языке. Переводчица Валентина Майолини-Ротбахер затруднилась с точным переводом.

Ранее Трамп принял предложение Мелони посетить Италию в ближайшее время.