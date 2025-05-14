Зеленский рассказал о «решающей неделе» в ходе переговоров по Украине

Зеленский заявил, что ближайшая неделя может быть решающей для Украины

Ближайшая неделя может стать решающей в контексте переговоров по Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Неделя действительно может многое изменить... Сейчас пока это все решается», — отметил он.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.