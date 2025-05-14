На Украине допустили, что переговоры в Турции пройдут не на уровне президентов

Подоляк: Киев допускает, что переговоры в Стамбуле пройдут не на высшем уровне

Киев допускает возможность переговоров России и Украины в Турции не на высшем уровне. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Нет Путина, безусловно, нет переговоров. Принимать решение будет президент, должны ли о чем-то говорить. Но тогда точно (эти переговоры) не на уровне президента», — подчеркнул он.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.