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В МИД отказались навязывать США контакты по информбезопасности

МИД: Россия никогда не отказывалась от контактов с США по информбезопасности
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами Америки по информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, передает РИА Новости.

«Навязывать эти контакты мы не будем. Мы готовы к взаимному конструктивному подходу выстраивания диалога по этой теме с целью выхода на совместное решение в интересах наших граждан, безопасности наших государств», — сказал спецпредставитель.

Также Люкманов заявил, что в настоящее время у России и США нет двусторонних контактов в сфере информационной безопасности. По его словам, они были свернуты предыдущей администрацией Белого дома.

Кроме того, глава департамента заявил, что Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности. По его словам, это было доказано в условиях специальной военной операции.

Ранее в Кремле заявили, что Россия занимается налаживанием отношений с США.

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