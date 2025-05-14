В МИД отказались навязывать США контакты по информбезопасности

МИД: Россия никогда не отказывалась от контактов с США по информбезопасности

Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами Америки по информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, передает РИА Новости.

«Навязывать эти контакты мы не будем. Мы готовы к взаимному конструктивному подходу выстраивания диалога по этой теме с целью выхода на совместное решение в интересах наших граждан, безопасности наших государств», — сказал спецпредставитель.

Также Люкманов заявил, что в настоящее время у России и США нет двусторонних контактов в сфере информационной безопасности. По его словам, они были свернуты предыдущей администрацией Белого дома.

Кроме того, глава департамента заявил, что Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности. По его словам, это было доказано в условиях специальной военной операции.

Ранее в Кремле заявили, что Россия занимается налаживанием отношений с США.