В МИД отказались навязывать США контакты по информбезопасности

Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами Америки по информационной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, передает РИА Новости.
«Навязывать эти контакты мы не будем. Мы готовы к взаимному конструктивному подходу выстраивания диалога по этой теме с целью выхода на совместное решение в интересах наших граждан, безопасности наших государств», — сказал спецпредставитель.
Также Люкманов заявил, что в настоящее время у России и США нет двусторонних контактов в сфере информационной безопасности. По его словам, они были свернуты предыдущей администрацией Белого дома.
Кроме того, глава департамента заявил, что Россия не отстает от США в сфере информационной безопасности. По его словам, это было доказано в условиях специальной военной операции.
Ранее в Кремле заявили, что Россия занимается налаживанием отношений с США.