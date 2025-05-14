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Подоляк высказался о возможности участия Зеленского в переговорах без Путина

Подоляк: Зеленский решит стоит ли вести переговоры с РФ в Стамбуле без Путина
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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинский президент Владимир Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с делегацией РФ 15 мая в Стамбуле, если там не будет российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Страна.ua».

По мнению самого Подоляка, если Путин лично не примет участие во встрече в Турции, «никакого смысла в переговорах не будет».

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.

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