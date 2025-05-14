Песков призвал не смешивать восстановление диалога с США и урегулирование на Украине

Песков: диалог с США и украинское урегулирование не зависят друг от друга

Процесс урегулирования конфликта на Украине и налаживание отношений РФ и США не зависят друг от друга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном <...> а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс», — сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, какое из двух направлений сейчас в приоритете.

Потепление в отношениях между РФ и США стало наблюдаться после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа в январе 2025 года. При этом Песков не раз подчеркивал, что говорить о полном восстановлении диалога пока рано.

В частности, в конце февраля пресс-секретарь президента РФ заявлял, что стоит различать диалог между Россией и США и начало сотрудничества в области развития технологий. Представитель Кремля подчеркнул, что до второго очередь пока не дошла.

Об улучшении отношений между РФ и США также высказывался российский президент Владимир Путин. По его словам, при наличии желания «можно сделать все». Глава государства добавил, что у РФ это желание не пропадало.

Ранее на Западе заявили, что Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина.