Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорит о том, что Киев хочет сорвать переговоры. Об этом пишет портал Strategic Culture.

«Это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится [в Стамбуле]», — указано в статье.

По мнению автора материала, российский президент прекрасно понимает, что каким бы ни был исход встречи в Турции, Зеленский в любом случае призовет ужесточить санкции против РФ.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.