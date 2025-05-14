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В Европе признали, что препятствуют миру на Украине

Депутат ЕП Вилимски: ЕС препятствует установлению мира между РФ и Украиной
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РИА Новости

Евросоюз препятствует урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте (ЕП) Гаральд Вилимски, его слова приводит пресс-служба партии.

«Вместо того чтобы сделать упор на мирные переговоры, ЕС продолжает подливать масло в огонь. Это поведение не только опасно, но и политически близоруко», — подчеркнул он.

На фоне «реальной возможности» урегулирования конфликта на Украине, отметил Вилимски, страны ЕС занимаются лишь эскалацией конфликта.

До этого журналист Алекс Христофору заявлял, что Запад на фоне предложения президента России Владимира Путина начать прямые переговоры по решению ситуации на Украине устроил цирковое шоу, пригрозив Москве новыми рестрикциями.

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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