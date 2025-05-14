Канцлер Германии призвал к изменениям в политике страны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что времена, когда Германия воздерживалась от голосования по ключевым аспектам европейской политики, должны закончиться. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мерца, Польша будет играть такую же важную роль в европейской политике нового правительства Германии, как и Франция. Канцлер также указал на необходимость изменений во многих областях политики ФРГ.

13 мая канцлер в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что дальнейший процесс урегулирования на Украине зависит от России, поскольку Киев согласился на встречу в Стамбуле. По словам Мерца, этот факт уже является компромиссом, поэтому дальнейшие уступки неприемлемы.

Мерц был избран новым канцлером ФРГ 6 мая во втором туре голосования в бундестаге. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ.