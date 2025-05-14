Путин заявил, что Россия ждет с визитом верховного правителя Малайзии

Россия ждет с визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Россию 13 мая, с которым 14 мая у главы российского государства проходят переговоры.

«Передайте самые наилучшие пожелания верховному правителю, султану Ибрагиму. Мы ждем его с визитом в Россию», — сказал Путин.

Визит премьера Малайзии продлится до 16 мая. Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры государств намерены обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества в политике и экономике.

До этого пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула сообщил, что со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где встретится с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, в его график включено выступление в МГИМО. Затем Анвар Ибрагим отправится в Казань, чтобы принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также у малазийского премьера запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».