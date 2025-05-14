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Политолог: Украина не настроена на успешные переговоры

Политолог Пинчук: Украине не нужны мирные соглашения
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не нацелена на успешные переговоры. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он напомнил, что Киев рассчитывал на реализацию согласованного с европейцами 30-дневного перемирия, которое, как подразумевалось, поставило бы Россию в тупик. Москва должна была либо отказаться от прекращения огня и получить новые санкции, либо согласиться на паузу, во время которой Украине передали бы новое оружие. Однако российский лидер Владимир Путин перебил эту повестку, предложив переговоры в Стамбуле, считает эксперт.

«Она (Украина. — «Газета.Ru») нацелена на сценарий, который, собственно говоря, уже продемонстрировала в связке с Германией, Францией, Англией и Польшей. То есть на дальнейшее давление на Россию и фактически превращение Украины в зону европейской оккупации. Пока, повторюсь, на текущий момент, этот план сорван», — сказал Пинчук.

Зеленский заявлял, что ждет Путина на переговорах в Стамбуле. Он намерен обсудить детали прекращения огня и обмена пленными по формуле «всех на всех», ожидая от встречи «политической победы». При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна не выживет, если боевые действия затянутся на несколько лет, и призвал ЕС и США к новым жестким санкциям против России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе сообщили о прогрессе в отношениях Путина и Зеленского.

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