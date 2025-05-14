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Уиткофф назвал страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Уиткофф: к Соглашениям Авраама могут присоединиться до шести стран
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама по нормализации отношений арабских стран с Израилем могут присоединиться несколько стран. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф порталу Breitbart.

«Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией», — заявил собеседник портала.

По мнению Уиткоффа, Армения и Азербайджан близки к урегулированию своих конфликтов. Спецпосланник американского лидера подчеркнул, что считает возможным присоединение к Соглашениям Авраама от четырех до шести стран.

«Соглашения Авраама» — документ, который был заключен в 2020 году с целью нормализации отношений Израиля с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Соглашение было подписано при посредничестве США израильской стороной. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. «Авраамовы соглашения» способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» для нормализации отношений с Израилем.

Ранее Уолтц сообщил о работе команды Трампа над следующим раундом «Авраамовых соглашений».

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