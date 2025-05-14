Постпред РФ в Вене оценил слова Орбана о «брюссельском оркестре»

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в X оценил слова премьера Венгрии Виктора Орбана, сравнившего ЕС с «брюссельским оркестром».

Накануне политик написал на своей странице в той же соцсети по поводу порядков в Евросоюзе: «В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия». Орбан добавил, что, если какая-то страна споет другую мелодию, ей урежут финансирование, очернят ее правительство или попробуют заменить действующую власть на марионеток.

«Результат? Евросоюз в упадке, и европейцы платят за это цену. Мы не можем позволить этому продолжаться», — выразил мнение премьер-министр.

Он добавил, что на каждый кризис Венгрия отвечает тем, что требует для себя больше власти.

«Ценная оценка из первых рук!» — прокомментировал Ульянов публикацию Орбана.

9 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что у политического объединения есть понимание того, как обойти вето Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз. Она сказала, что при невозможности достичь компромисса ЕС будет действовать другими путями. В организации есть уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить евроинтеграцию Украины.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.