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Захарова высмеяла заявление Макрона

Захарова предложила принести салфетку после заявления Макрона
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Макарон: «В Украине на карту поставлена наша безопасность». Несите салфетку», — написала Захарова (орфография сохранена).

Таким образом она прокомментировала слова Макрона о том, что Россия якобы стала угрозой для безопасности Франции и Европы в целом.

Захарова своим комментарием намекнула на недавний инцидент с Макроном. 11 мая по сети распространилось видео, на котором французский лидер прячет в карман странный «пакетик». Оно было снято репортерами во время поездки французского лидера вместе с Мерцем и Стармером в Киев.

Макрон также заявил, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции. По его словам, рестрикции могут коснуться углеводородов и сферы финансовых услуг.

11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией. Он отметил, что европейцы уже несколько недель работают над новым пакетом санкций.

Ранее власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов.

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