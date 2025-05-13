МИД России отреагировал на обвинения ИКАО по делу сбитого малайзийского Boeing

В МИД России заявили о невиновности РФ после решения Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу малайзийского самолета Boeing, который 17 июля 2014 года следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит под Донецком, а из 298 человек на борту никто не выжил.

В ведомстве обратили внимание на то, что российская сторона не входит в Совет ИКАО, занимавшийся выяснением обстоятельств авиакатастрофы, и прекратила участие в расследовании в июне прошлого года, поскольку беспристрастное установление фактов оказалось невозможным. В МИД отметили, что Россия не имеет отношения к крушению лайнера, а все обвинения в ее адрес не соответствуют действительности.

По мнению внешнеполитического ведомства РФ, Совет ИКАО не является независимым органом, руководствовался политическими мотивами и поверил заявлениям Австралии и Нидерландов и итогам работы Совместной следственной группы, куда, кроме указанных стран, входит Украина. МИД РФ считает анонимные свидетельские показания и несуществующие спутниковые снимки лживыми.

«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим... Именно Киев отказался от полного закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий, используя гражданские пассажирские самолеты — такие, как МН17, — для прикрытия своих бомбардировщиков», — сообщили в российском министерстве.

Там подчеркнули, что не будут признавать решение Совета ИКАО, которое является нелегитимным и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным процедурным правилам.

До этого Совет Международной организации гражданской авиации поддержал позицию Нидерландов и Австралии, обвиняющих Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации в связи с крушением Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Весной 2022 года Канберра и Амстердам подали иск, требуя привлечь Москву к ответственности за «применение оружия против гражданского самолета» и возместить ущерб.

Ранее США попросили включить в мирный договор по Украине пункт о Boeing MH17.