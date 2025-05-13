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Каллас пожаловалась на желание европейских компаний вести бизнес в РФ

Каллас: европейские компании по-прежнему хотят зарабатывать в России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что европейские компании продолжают проявлять заинтересованность в ведении бизнеса на территории России, несмотря на риски, включая уголовную ответственность за обход санкций. Об этом сообщила газета «Известия».

Дипломат заявила журналистам, что, по ее мнению, недостаточный уровень давления на Москву со стороны ЕС является одной из причин продолжения украинского конфликта.

Каллас также подчеркнула, что в Евросоюзе уже введена уголовная ответственность за действия, направленные на обход санкционных ограничений, но, тем не менее, сохраняется стремление ряда европейских компаний к получению прибыли от торговли с Россией.

«Мы уже ввели уголовную ответственность для тех, кто обходит санкции. Очевидно, что есть европейские компании, которые по-прежнему хотят зарабатывать в России», — подчеркнула дипломат.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.

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