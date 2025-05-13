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Келлог рассказал о шагах по урегулированию на Украине

Келлог: США намерены добиться прекращения огня, а затем переходить к переговорам
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Sarah Silbiger/Global Look Press

Соединенные Штаты стремятся в первую очередь добиться всеобъемлющего прекращения огня в конфликте на Украине, а затем переходить к обсуждению территориальных вопросов. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, сообщает РИА Новости.

По словам Келлога, у Соединенных Штатов есть список тем, по которым они считают необходимым вести переговоры для урегулирования конфликта на Украине.

До этого дипломат выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Стамбул на переговоры с Украиной, что, по его словам, подтолкнет и президента США Дональда Трампа посетить турецкую столицу.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.

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Переговоры о мире на Украине
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