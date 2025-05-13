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Эрдоган обсудил с генсеком НАТО предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле

Канцелярия Эрдогана: Турция активизировала усилия по конфликту на Украине
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Francois Lenoir/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара активизировала усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

«В ходе встречи обсуждались отношения Турции и НАТО, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы», — говорится в заявлении.

Эрдоган также подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен быть частью украинского конфликта.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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