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Глава дипломатии ЕС недовольна предложением России о переговорах

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что Россия пытается выиграть время
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила сомнения, что Россия на самом деле заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Так она оценила предложение Москвы о переговорах в Стамбуле, пишет Reuters.

По ее утверждению, Москва якобы «играет в игры» и «пытается выиграть время».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы. Как пишет Bloomberg, если президент Владимир Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести санкции.

Ранее в МИД ФРГ назвали «важную дату» для завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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