Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли, при каких условиях не удастся достичь прогресса на встрече в Турции

Сенатор Климов: без участия США достичь прогресса в Стамбуле не получится
close
Илья Питалев/РИА Новости

Переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине могут закончиться ничем без участия Соединенных Штатов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, «многим игрокам» на геополитической арене удобно делать вид, что Украина обладает субъектностью, но России помимо прямых контактов с Киевом придется обсуждать принципиальные вещи «с самыми главными и серьезными игроками», в числе которых США и президент Дональд Трамп.

Поэтому американский лидер не скрывает желания приехать на переговоры в Стамбул, указал Климов. В то же время парламентарий не исключил, что переговоры могут закончиться ничем из-за действий Брюсселя и Лондона.

Климов напомнил, что переговоры в 2022 году были достаточно результативными, но ничем не закончились из-за позиции Лондона. Он также не исключил попытки провокаций в предстоящий четверг и еще раз подчеркнул, что без серьезных игроков многое невозможно.

До этого председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва направит делегацию на переговоры в турецком городе Стамбуле вне зависимости от позиции Киева.

Ранее в Совфеде раскрыли отношение мирового большинства к Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами