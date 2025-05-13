В Совфеде раскрыли, при каких условиях не удастся достичь прогресса на встрече в Турции

Переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине могут закончиться ничем без участия Соединенных Штатов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, «многим игрокам» на геополитической арене удобно делать вид, что Украина обладает субъектностью, но России помимо прямых контактов с Киевом придется обсуждать принципиальные вещи «с самыми главными и серьезными игроками», в числе которых США и президент Дональд Трамп.

Поэтому американский лидер не скрывает желания приехать на переговоры в Стамбул, указал Климов. В то же время парламентарий не исключил, что переговоры могут закончиться ничем из-за действий Брюсселя и Лондона.

Климов напомнил, что переговоры в 2022 году были достаточно результативными, но ничем не закончились из-за позиции Лондона. Он также не исключил попытки провокаций в предстоящий четверг и еще раз подчеркнул, что без серьезных игроков многое невозможно.

До этого председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва направит делегацию на переговоры в турецком городе Стамбуле вне зависимости от позиции Киева.

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