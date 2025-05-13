Социолог назвал возможную причину требования Зеленского встретиться с Путиным

Социолог Орсини: Зеленский призвал к встрече с Путиным из-за проблем в ВСУ

Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с главой России Владимиром Путиным из-за проблем украинской армии. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

«Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия», — сказано в публикации.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегаций не состоится.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах в Стамбуле.