Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Социолог назвал возможную причину требования Зеленского встретиться с Путиным

Социолог Орсини: Зеленский призвал к встрече с Путиным из-за проблем в ВСУ
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с главой России Владимиром Путиным из-за проблем украинской армии. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

«Украинская армия находится в отчаянном положении. Поэтому Зеленский призывает к немедленной встрече с Путиным, чтобы добиться перемирия», — сказано в публикации.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегаций не состоится.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами