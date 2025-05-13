Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Указ Трампа о снижении цен на лекарства может навредить Индии

Deccan Herald: указ Трампа о снижении цен на лекарства в США ударит по Индии
close
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа о снижении стоимости лекарств в стране может привести к росту цен на препараты в Индии. Об этом пишет издание Deccan Herald.

«Хотя этот шаг может принести облегчение американским пациентам, он, вероятно, спровоцирует глобальный пересмотр цен, поскольку фармацевтические гиганты усиливают давление на рынки с низкими издержками, такие как Индия», — говорится в сообщении.

12 мая Трамп заявил, что планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59% и более. По его словам указ направлен на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

1 мая глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Ранее эксперты в США критически отозвались об указе Трампа о снижении цен на лекарства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами