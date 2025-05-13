Указ Трампа о снижении цен на лекарства может навредить Индии

Deccan Herald: указ Трампа о снижении цен на лекарства в США ударит по Индии

Решение президента США Дональда Трампа о снижении стоимости лекарств в стране может привести к росту цен на препараты в Индии. Об этом пишет издание Deccan Herald.

«Хотя этот шаг может принести облегчение американским пациентам, он, вероятно, спровоцирует глобальный пересмотр цен, поскольку фармацевтические гиганты усиливают давление на рынки с низкими издержками, такие как Индия», — говорится в сообщении.

12 мая Трамп заявил, что планирует снизить цены на лекарственные препараты в стране на 59% и более. По его словам указ направлен на устранение несправедливо высоких цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.

1 мая глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Ранее эксперты в США критически отозвались об указе Трампа о снижении цен на лекарства.