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В Турции считают, что новые переговоры РФ и Украины не будут на уровне президентов

Аналитик Озер: переговоры РФ и Украины могут пройти на уровне делегаций
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Возобновление переговоров России и Украины по мирному урегулированию могут пройти на уровне делегаций, а не президентов. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр», — высказал мнение Озер.

Он пояснил, что дипломатическая традиция предполагает, что президенты или другие главы государств того же ранга участвуют уже в заключительном этапе любых переговоров, на подписании документов.

При этом, как считает Озер, переговоры на уровне дипломатических делегаций могут принести пользу для процесса мирного урегулирования.

Российский политолог Сергей Марков высказал точку зрения о том, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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Переговоры о мире на Украине
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