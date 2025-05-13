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В МИД рассказали о действиях ВСУ перед Днем Победы

Посол Мирошник: Киев в преддверии Дня Победы нарастил обстрелы России на 25%
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Киев перед Днем Победы игнорировал режим прекращения огня и увеличил обстрелы территорий России на 25%. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, соответствующий доклад дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

«Украинские нацисты не только не уменьшили интенсивность наносимых ударов по гражданским объектам, но нарастили число обстрелов почти на четверть по сравнению с предпраздничными днями», — говорится в документе.

Отмечается, что так киевский режим стремился запугать мирное население России.

Подчеркивается, что главными местами обстрелов со стороны ВСУ стали приграничные территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

Сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных России районах Харьковской области ко Дню Победы.

Ранее бойцы «Ахмата» ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией.

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