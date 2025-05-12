Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах в Стамбуле

МИД РФ: Лавров и Фидан обсудили инициативу Путина о переговорах в Турции 15 мая

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с предложением российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле», — сообщили в министерстве.

В МИД России уточнили, что телефонный разговор между Лавровым и Фиданом состоялся в понедельник, 12 мая.

Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в России рассказали о формате переговоров по Украине в Стамбуле.