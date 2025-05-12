В Белоруссии поделились ожиданиями от возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Вольфович: Белоруссия надеется, что переговоры РФ и Украины приведут к миру

Белоруссия надеется, что возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле приведут к миру. Об этом сообщил госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

«Мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и важное, что сегодня волнует людей», — отметил он.

Вольфович подчеркнул, что Москва делает первые шаги и намерена заключить серьезное соглашение. Он добавил, что конфликт на Украине — это «костер, который может захлестнуть всю Европу».

Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».