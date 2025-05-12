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В МИД РФ прокомментировали заявление Елисейского дворца о белом свертке Макрона

Захарова: европейское единство заключается в легализации наркотиков
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Stefan Rousseau/Reuters

Европейское единство заключается в легализации наркотиков и безнаказанности политических режимов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Елисейского дворца о белом свертке президента Франции Эммануэля Макрона.

«А вообще возникает резонный и давно назревший вопрос: в чем это европейское единство? Судя по кадрам из поезда, в фактической легализации наркотиков и абсолютной безнаказанности политических режимов, и в целом в их аморальности и дефективности», — написала дипломат.

Захарова добавила, что после заявления Парижа осталось выслушать версию Берлина, который должен рассказать, как «каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара».

10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих» прибыли на переговоры в Киев. На видео попал момент, как Макрон спешно убирает со стола белый сверток, а канцлер Германии Фридрих Мерц — небольшой предмет. Это породило в соцсетях слухи о том, что по пути на Украину они якобы употребляли наркотики. В Елисейском дворце позже объяснили, что Макрон спрятал салфетку, и назвали врагами Франции тех, кто говорит про запрещенные вещества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим в карман «пакетик».

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