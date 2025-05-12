Глава МИД Украины обсудил санкции против РФ с западными коллегами

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Украинская сторона скоординировала санкции против России. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Скоординировали санкции против РФ», — заявил он.

По словам Сибиги, в переговорах принимали участие коллеги из Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и Евросоюза. Глава МИД добавил, что Россия не хочет прекращать огонь и продолжает обстрелы.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе встречи были скоординированы дальнейшие мирные усилия, а также другие действия, которые могут быть приняты в отношении РФ.

До этого политик заявил, что Россия «полностью игнорирует» предложение о 30-дневном прекращении огня.

11 мая российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что лично будет жать российского коллегу на встрече 15 мая в Стамбуле, если в зоне боевых действий введут режим прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.