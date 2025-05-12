Советник-посланник посольства России в Варшаве прибыл в МИД Польши

Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что российскому дипломату будет вручена нота о закрытии генконсульства России в Кракове.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что ответные шаги на закрытие генерального консульства РФ в Кракове последуют в ближайшее время. По ее словам, Польша сознательно продолжает обрушать отношения с Россией, действуя против интересов граждан.

Ранее в МИД Польши сообщили, что готовы к реакции Москвы на закрытие консульства в Кракове.