Президент Республики Сербской Додик: Россия в вопросе спецоперации права во всем

Российская Федерация в вопросе специальной военной операции права во всем. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с ТАСС.

«Россия права, поскольку она имеет право защищать своих людей, в том числе и на Украине. <…> Все, что сейчас происходит, мы считаем справедливым», — отметил он.

Додик подчеркнул, что Москва должна достичь всех тех целей, которые были определены в самом начале СВО. По его словам, победа России улучшит ситуацию с безопасностью в Европе.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Раде рассказали о тайных переговорах с Россией на протяжении СВО.