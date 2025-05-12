Песков анонсировал важные для России переговоры

Россия действительно готовится к переговорам с Малайзией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о визите премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

«Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу сказать, что мы действительно готовимся к российско-малайзийским контактам, придаем им большое значение», — заявил представитель Кремля.

12 мая пресс-секретарь главы правительства Малайзии Тунку Нашрула сообщил об официальном визите Анвара Ибрагима в Россию, который запланирован на 13-16 мая. По его словам, со вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, где планирует встретиться с представителями российского бизнеса и малайзийской диаспоры. Кроме того, он выступит в МГИМО.

Затем Ибрагим отправится в Казань. Там, в частности, у него запланирована встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В конце прошлого года стало известно о согласии Малайзии стать партнером БРИКС. Власти страны получили официальное приглашение от России стать частью объединения и ответили на него согласием.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».