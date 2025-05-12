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Украина обвинила Россию в игнорировании предложения о прекращении огня на 30 дней

Глава МИД Украины Сибига: РФ игнорирует предложение о прекращении огня
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Россия «полностью игнорирует» предложение о 30-дневном прекращении огня. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, в ходе переговоров с европейскими министрами в Лондоне выяснилось, что они обсуждали действия, которые могут быть предприняты против российской стороны, включая новые санкции против банковского и энергетического секторов РФ и Центробанка.

Помимо этого, глава МИД Украины добавил, что был поднят вопрос выделения новой военной помощи Киеву.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Глава государства заявил, что тогда Киев под давлением западных стран остановил участие в консультациях и отклонил проект соглашения с Москвой.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что лично будет жать российского коллегу на встрече 15 мая в Стамбуле, если в зоне боевых действий введут режим прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.

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